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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 12:13

Ibovespa despenca após reeleição de Lula e aciona circuit breaker

Após máxima aos 205.088,74 pontos, perto da abertura (205.070,19), o Ibovespa aprofundou queda para 17,34%

Após máxima aos 205.088,74 pontos, perto da abertura (205.070,19), o Ibovespa aprofundou queda para 17,34%

ARTE/JC
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Agências
A B3 acionou nesta segunda-feira (26), por volta das 10 horas, o mecanismo de circuit breaker após registrar queda de 10% do Ibovespa em relação ao fechamento anterior. Com isso, a negociação de ativos no mercado à vista foi suspensa por 30 minutos. O índice abriu às 10h38min, com a maioria dos papéis ainda em leilão, ignorando o tom positivo das bolsas norte-americanas e europeias.

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