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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 11:33

Dólar avança 11% e juros futuros disparam após vitória de Lula

Por volta das 10h14min, a moeda americana disparava 11,77%, a R$ 5,584

Por volta das 10h14min, a moeda americana disparava 11,77%, a R$ 5,584

ARTE/JC
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Agências
A B3 acionou o mecanismo de circuit breaker após os ativos brasileiros apresentarem forte queda no pré-mercado desta segunda-feira (26). A queda acontece após o presidente Lula (PT) vencer o segundo turno das eleições presidenciais contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), frustrando apostas do mercado na vitória do senador.
Por volta das 10h14min, a moeda americana disparava 11,77%, a R$ 5,584, em movimento mais intenso que no exterior. Lá fora, o índice DXY, que mede o desempenho do dólar, avançava 0,05%.

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