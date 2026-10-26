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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 10:24

Bolsa aciona circuit breaker pela primeira vez desde 2020 após vitória de Lula

Queda expressiva desta segunda-feira reverte os ganhos registrados após o primeiro turno

Queda expressiva desta segunda-feira reverte os ganhos registrados após o primeiro turno

B3/Divulgação/JC
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Agências
A Bolsa brasileira acionou o circuit breaker nesta segunda-feira (26), após a vitória de Lula (PT) sobre Flávio Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial, realizado no domingo (25). É a primeira vez que o mecanismo é acionado desde março de 2020, durante a pandemia de coronavírus.
O circuit breaker é um mecanismo que interrompe temporariamente as negociações na Bolsa em momentos de forte queda do mercado. Durante a suspensão, ficam interrompidas as negociações de ativos, derivativos e títulos de renda fixa privada.
O mecanismo é ativado quando a queda do Ibovespa atinge determinados patamares. Se o índice cair 10% em relação ao fechamento do pregão anterior, as operações são suspensas por 30 minutos. Após a reabertura, se o recuo chegar a 15%, a interrupção dura uma hora. Caso a queda atinja 20%, a B3 pode suspender novamente as negociações por um período que a própria Bolsa definirá.

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