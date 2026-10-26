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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 10:07

Dólar abre em alta de mais de 8% após vitória de Lula nas eleições

Moeda americana avançava 8,71%, a R$ 5,424, em movimento mais intenso que no exterior

Moeda americana avançava 8,71%, a R$ 5,424, em movimento mais intenso que no exterior

Arte/JC
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Agências
O dólar abriu em alta de mais de 8% e voltou a superar R$ 5,00 nesta segunda-feira (26), após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vencer o segundo turno das eleições presidenciais contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). O petista derrotou o ex-senador carioca por 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% do adversário, no  domingo (25). Por volta das 9h10, a moeda americana avançava 8,71%, a R$ 5,424, em movimento mais intenso que no exterior. Lá fora, o índice DXY, que mede o desempenho do dólar, avançava 0,12%.

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