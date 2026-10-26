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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 09:50

B3 amplia limite de queda do Ibovespa futuro para 15% após vitória de Lula

Medida vem após o resultado da eleição na véspera, com reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Medida vem após o resultado da eleição na véspera, com reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

ARTE/JC
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Agências
A B3 informa que, a partir das 9h30min, exclusivamente para a sessão de negociação de pregão regular, serão expandidos os limites inferiores de oscilação diária para os vencimentos a seguir:
- Contrato Futuro de Índice BOVESPA (IND): dos atuais -15% para -20% (todos os vencimentos)
- Mini Contrato Futuro de Índice BOVESPA (WIN): dos atuais -15% para -20% (todos os vencimentos)
A medida vem após o resultado da eleição na véspera, com reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
B3 também informou que vai expandir os limites de superiores de oscilação diária para os contratos futuros de dólar (DOL) - inclusive os mini contratos (WDO) - dos atuais 6% para 8,4%. A decisão atinge todos os vencimentos destes contratos.

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