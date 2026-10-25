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Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 15:55

Brasil despenca do 28º para o 62º lugar em ranking de crescimento da indústria

Custo elevado dos itens de produção impactam indústria nacional

Custo elevado dos itens de produção impactam indústria nacional

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
Apesar de uma pequena recuperação recente, a indústria de transformação brasileira segue entre as que menos crescem no mundo e está bem abaixo da posição que ocupava em 2024, quando figurava na metade de cima do ranking global.
Há apenas dois anos, no segundo trimestre de 2024, o Brasil ocupava o 28º lugar na lista dos países com maior avanço na produção industrial. Após forte aumento na taxa básica de juros (Selic), despencou para a 62ª posição no segundo trimestre deste ano.

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