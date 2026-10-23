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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 11:24

Indústria gaúcha cresce 0,4% no volume de vendas em 2026

Bom desempenho das vendas foi puxado especialmente pelos setores de veículos automotores

Bom desempenho das vendas foi puxado especialmente pelos setores de veículos automotores

VOLKSWAGEN/DIVULGAÇÃO/JC
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O volume de vendas da indústria de transformação do Estado registrou aumento de 0,4% entre janeiro e setembro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2025. A alta foi puxada pelas comercializações realizadas especialmente no primeiro e segundo trimestres, que tiveram salto de 1,9% e 2%.

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