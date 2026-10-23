Lucro líquido da Yara cai 37,8% no 3º trimestre, para US$ 199 milhões

A fabricante norueguesa de fertilizantes Yara registrou lucro líquido de US$ 199 milhões no terceiro trimestre de 2026, queda de 37,8% ante os US$ 320 milhões apurados em igual período do ano passado, informou a companhia, na quinta-feira (22), em seu relatório de resultados. O desempenho foi pressionado pelo aumento dos custos com gás natural na Europa e pela redução das entregas, em um cenário de demanda postergada.

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O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), excluindo itens especiais, recuou 16%, para US$ 675 milhões, ante US$ 804 milhões no terceiro trimestre de 2025. A receita e outras rendas avançaram 9%, para US$ 4,478 bilhões, de US$ 4,108 bilhões um ano antes. As entregas totais da companhia diminuíram 4%, para 7,839 milhões de toneladas, ante 8,173 milhões de toneladas.

Segundo a Yara, os custos mais elevados com gás na Europa e a redução dos volumes entregues mais do que compensaram o efeito positivo dos preços mais altos sobre as margens. A companhia também destacou que as compras de fertilizantes para a safra de 2027 começaram em ritmo lento nos principais mercados globais, com importações e entregas abaixo dos níveis do ano anterior na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina.

Nas Américas, o Ebitda, excluindo itens especiais, caiu 38%, para US$ 155 milhões, refletindo principalmente margens comerciais menores no Brasil e redução das entregas. O volume comercializado na região recuou 5%, para 2,759 milhões de toneladas. No Brasil, as entregas somaram 1,842 milhão de toneladas, queda de 3,6% ante 1,910 milhão de toneladas no terceiro trimestre de 2025.

Na Europa, o Ebitda, excluindo itens especiais, recuou 62%, para US$ 73 milhões. Os preços realizados mais elevados não foram suficientes para compensar o aumento dos custos dos insumos e a menor rentabilidade da cadeia de fosfatos na Finlândia, após uma interrupção não planejada das operações. As entregas na região cresceram 2%, para 2,102 milhões de toneladas, impulsionadas pela recuperação dos volumes de produtos premium no fim do trimestre.

Na África e Ásia, o Ebitda, excluindo itens especiais, caiu 29%, para US$ 47 milhões, diante da compressão das margens na cadeia de produtos a jusante, em meio à baixa capacidade de compra dos produtores de culturas comerciais, e de uma parada para manutenção na unidade de Babrala, na Índia. As entregas na região diminuíram 13%, para 925 mil toneladas.

A Yara informou que, durante o trimestre, reduziu a produção em resposta aos preços elevados do gás na Europa, com cortes de 150 mil toneladas de amônia e 115 mil toneladas de produtos acabados, principalmente na fábrica de Ferrara, na Itália. Em 16 de outubro, os cortes de produção correspondiam a 270 mil toneladas de amônia e 140 mil toneladas de produtos acabados por trimestre.

A companhia também afirmou que as compras para a temporada de 2027 seguem atrasadas nos principais mercados de fertilizantes nitrogenados. A incerteza relacionada ao conflito no Oriente Médio, somada às exportações chinesas e às importações indianas, contribuiu para que compradores adiassem decisões no início do terceiro trimestre. Apesar disso, a empresa encerrou o período com uma carteira de pedidos na Europa mais forte do que o habitual para essa época do ano.

Para o quarto trimestre de 2026 e o primeiro trimestre de 2027, a Yara estima que os custos com gás natural sejam, respectivamente, US$ 450 milhões e US$ 445 milhões superiores aos de igual período do ano anterior, considerando os preços futuros do gás.