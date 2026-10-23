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Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 12:37

Tecnopuc amplia conexões internacionais em evento da IASP na França

Audy afirma que as redes internacionais fortalecem o ecossistema local

Audy afirma que as redes internacionais fortalecem o ecossistema local

FABIOLA CORREA/JC
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Patricia Knebel
Patricia Knebel
Líderes do Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc) embarcam para a França onde participam a partir dessa terça-feira (27) da 43ª Conferência Mundial da International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP).

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