Vendas da Nestlé crescem 4% no 3º trimestre, para US$ 27,61 bilhões

A multinacional suíça de alimentos e bebidas Nestlé registrou vendas de 22,756 bilhões de francos suíços (US$ 27,61 bilhões) no terceiro trimestre de 2026, com crescimento orgânico de 4% ante igual período do ano passado. O resultado superou as expectativas de analistas compiladas pela companhia, de avanço de 3,4%, impulsionado pela recuperação dos negócios de alimentos congelados nos Estados Unidos e pelo desempenho das divisões de confeitaria e de produtos para animais de estimação. O crescimento orgânico considera os efeitos de preços e volumes, desconsiderando variações cambiais e aquisições ou desinvestimentos.

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O Crescimento Interno Real (RIG, na sigla em inglês), indicador de volume de produtos vendidos, avançou 2,8% no trimestre, ante 1,9% no primeiro semestre, enquanto os preços contribuíram com 1,1% para o crescimento orgânico. Segundo a companhia, o RIG foi positivo em todas as regiões e nos negócios globais. O desempenho reforça a estratégia do presidente executivo, Philipp Navratil, de priorizar o crescimento em volumes e buscar expansão sustentável acima de 2% no médio prazo.

Nas Américas, o crescimento orgânico atingiu 3,3%, com avanço de 2,4% no RIG e contribuição de 1% dos preços. A receita da região somou 10,088 bilhões de francos suíços (US$ 12,23 bilhões) no trimestre, ante 9,473 bilhões de francos suíços (US$ 11,49 bilhões) um ano antes. Na América do Norte, o crescimento orgânico foi de 2,6%, enquanto, na América Latina, chegou a 5,2%, com destaque para Brasil e México, que contribuíram para a expansão dos volumes.

Nos Estados Unidos, a recuperação das vendas de alimentos congelados favoreceu o resultado, apesar de um ambiente desafiador para a categoria. Segundo a Nestlé, as marcas Stouffer's, DiGiorno e Hot Pockets apresentaram melhora e tendências positivas de participação de mercado. O desempenho também foi beneficiado pelo calendário de pedidos sazonais. Na confeitaria, o crescimento foi sustentado pelo avanço dos volumes, enquanto a divisão de produtos para animais de estimação registrou expansão de um dígito médio, com resultado positivo nos negócios de alimentação para gatos e recuperação das vendas aos varejistas em linha com a demanda dos consumidores.

Navratil afirmou que a companhia está ampliando o foco em produtos voltados a consumidores que utilizam medicamentos para perda de peso da classe GLP-1, especialmente nas áreas de alimentos congelados e nutrição nos Estados Unidos. Segundo o executivo, esses produtos crescem acima do mercado. "Esta é, obviamente, uma prioridade de pesquisa e desenvolvimento para nós", disse, em referência às iniciativas relacionadas aos medicamentos.

Por categoria, alimentos e snacks apresentaram crescimento orgânico de 5% no terceiro trimestre, enquanto produtos para animais de estimação avançaram 5,3% e café cresceu 3,4%. A divisão de nutrição teve expansão de apenas 0,3%, com queda de 1,1% no RIG, refletindo o desempenho mais fraco das linhas de nutrição infantil, adulta e familiar. O recolhimento de fórmulas infantis realizado pela empresa ainda afetou o resultado consolidado, com impacto negativo de 0,2 ponto porcentual no crescimento orgânico do grupo no trimestre.

Por região, a zona Ásia, Oceania e África registrou crescimento orgânico de 6,4%, com RIG de 5%, enquanto a Europa avançou 1,2%, com crescimento de 1% nos volumes. A Nespresso teve expansão orgânica de 2,5%, e a divisão de águas e bebidas premium cresceu 12,3%, com destaque para as marcas internacionais Sanpellegrino e Maison Perrier.

A companhia também informou que deixou de consolidar os resultados de suas operações na Rússia a partir do fim de setembro, após a transferência da gestão dos negócios para uma administração externa temporária determinada pelo governo russo. A Nestlé afirmou que continua sendo a proprietária legal dos ativos, mas que não tem controle sobre a gestão das operações. A medida não afetou as vendas do terceiro trimestre nem as do acumulado do ano, embora deva ter impacto financeiro limitado sobre os resultados subjacentes de 2026.

No campo estratégico, a empresa anunciou, em setembro, um acordo para vender sua divisão de vitaminas, minerais e suplementos de consumo geral à Yellow Wood Partners por US$ 1 bilhão. A operação integra o plano de concentrar o portfólio nos segmentos em que a companhia considera ter maior vantagem competitiva.

No consolidado dos nove primeiros meses de 2026, as vendas somaram 65,865 bilhões de francos suíços (US$ 79,89 bilhões), praticamente estáveis em relação aos 65,869 bilhões de francos suíços (US$ 79,90 bilhões) registrados em igual intervalo de 2025. O crescimento orgânico foi de 3,7%, com avanço de 1,9% no RIG e contribuição de 1,8% dos preços. O resultado reportado foi pressionado pelo impacto negativo de 3,7% das variações cambiais.

Para 2026, a Nestlé manteve a projeção de crescimento orgânico das vendas entre 3% e 4%, com aceleração do RIG em relação a 2025. A companhia também espera melhora da margem operacional comercial subjacente (UTOP) ante o ano passado e fluxo de caixa livre superior a 9 bilhões de francos suíços (US$ 10,92 bilhões).