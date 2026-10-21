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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 17:49

Tramontina transforma resíduos em receita e aposta em novas fontes de energia

Estratégia de reaproveitamento de materiais faz parte das ações de sustentabilidade da empresa

Estratégia de reaproveitamento de materiais faz parte das ações de sustentabilidade da empresa

TÂNIA MEINERZ/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
O que sobra da fabricação de uma panela pode voltar à linha de produção, virar matéria-prima para outra indústria ou até se transformar em uma nova fonte de receita. Na Tramontina, a estratégia de reaproveitamento de materiais rendeu R$ 59 milhões com a comercialização de resíduos industriais em 2025.

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