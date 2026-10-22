Bolsas da Ásia fecham em baixa com alta do petróleo e temor sobre IA

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quinta-feira, em meio a tensões renovadas no Oriente Médio, que impulsionaram os preços do petróleo, e a uma nova liquidação de ações ligadas à inteligência artificial (IA).
O Kospi liderou as perdas em Seul, ao recuar 3,52%, para 5.533,77 pontos. As gigantes de chips de memória Samsung Electronics e SK Hynix tombaram 4% e 5,5%, respectivamente. O mau humor prevaleceu apesar de o banco central da Coreia do Sul (BoK) ter mantido seu juro básico em 3%, após dois aumentos consecutivos.
Em Tóquio, o Nikkei caiu 2,65%, para 62.907,84 pontos, pressionado também por ações de tecnologia, como Tokyo Electron (-7%) e Advantest (-6%).
Em outras praças da Ásia, o Hang Seng recuou 3,03% em Hong Kong, para 22.934,68 pontos, com queda de 5% do seu componente de tecnologia, a maior desde abril de 2025, e o Taiex cedeu 1,81% em Taiwan, a 46.041,43 pontos.
Na China continental, o Xangai Composto caiu 1,48%, para 3.658,03 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto perdeu 2,93%, para 2.160,18 pontos.
No fim da madrugada, o petróleo tipo Brent avançava 3,3%, para mais de US$ 112 o barril, após notícias sobre ataques do Irã a navios no Estreito de Ormuz.
Paralelamente, temores sobre o ritmo e o retorno dos agressivos investimentos em IA ganharam força após a Tesla reduzir sua meta de capex para 2026, em balanço divulgado no fim da tarde de ontem.
Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho, com baixa de 0,43% do S&P/ASX 200, para 8.793,20 pontos.