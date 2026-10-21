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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 18:02

Ibovespa cai com disputa eleitoral acirrada e realização de lucros

Índice caiu 0,86%, na faixa dos 206 mil pontos

Índice caiu 0,86%, na faixa dos 206 mil pontos

ARTE/JC
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Agências
O Ibovespa acentuou queda na tarde desta quarta-feira (21) e fechou quase 3 mil pontos abaixo da máxima intradia, diante da cautela após pesquisa Quaest do dia mostrar disputa eleitoral mais acirrada. Como as alocações na renda variável mostram aposta majoritária de vitória da oposição - vista pelo mercado financeiro como mais fiscalista -, levantamentos que mostram ganhos à campanha petista desenrolam em ajustes de curto prazo, segundo operadores.

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