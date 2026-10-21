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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 21:18

Falha descoberta por IA tira sites de governos de diversos países do ar e afeta sistema usado no Brasil

Agências de segurança cibernética de vários países recomendaram que usuários do PHP atualizem seus sistemas imediatamente ou tirem os sites do ar

Agências de segurança cibernética de vários países recomendaram que usuários do PHP atualizem seus sistemas imediatamente ou tirem os sites do ar

Freepik/Divulgação/JC
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Agências
Órgãos públicos brasileiros, sites governamentais da Europa e de outras regiões ficaram fora do ar nesta quarta-feira (21) após a descoberta, com auxílio de inteligência artificial, de falhas críticas de segurança no PHP, linguagem de programação usada em grande parte da internet.
No Brasil, a vulnerabilidade levou à indisponibilidade do SEI (Sistema Eletrônico de Informações), utilizado por órgãos públicos para gerir documentos e processos administrativos.
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"A indisponibilidade temporária do serviço está relacionada a uma vulnerabilidade recente identificada no próprio PHP. Como consequência, qualquer aplicação que dependa e seja executada em ambiente/servidor PHP é potencialmente afetada por essa fragilidade", disse a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) em nota. A agência não informou uma previsão para a retomada do serviço.

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