EUA anunciam sanções a escritório de advocacia e navios ligados à frota paralela iraniana

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra um escritório de advocacia com atuação no Panamá e na Grécia, empresas marítimas e navios acusados de ajudar o Irã a driblar restrições internacionais e financiar seus programas militar e nuclear. As medidas integram a Operação Economic Outcast, voltada a cortar receitas de Teerã.
Segundo comunicado, o escritório Karnakis and Karnakis registrou empresas de fachada proprietárias de embarcações usadas para transportar centenas de milhões de dólares em petróleo, derivados, petroquímicos e aço iranianos.
A banca também teria estruturado companhias ligadas ao empresário de gás liquefeito Seyed Asadoollah Emamjomeh. Cinco pessoas vinculadas ao escritório foram sancionadas.
O Tesouro incluiu ainda a Roxette Maritime Shipping and Trading, administradora de sete cargueiros de bandeira panamenha identificados como ativos bloqueados, e as empresas Amigoz, de Cingapura, e Whales Shipping Line, de Dubai, acusadas de prestar serviços à chamada frota sombra iraniana. Duas embarcações ligadas à Whales também foram atingidas.
"Se você apoia o regime iraniano, nós o encontraremos e o sancionaremos", afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, em referência tanto a transferências ilegais de petróleo no mar quanto à atuação de escritórios de advocacia.
A unidade de inteligência financeira FinCEN também investiga possíveis vínculos de um banco grego com o Irã e seus aliados, em coordenação com autoridades europeias.
Segundo o Tesouro, a operação, lançada em agosto, amplia o risco de exclusão do sistema financeiro americano para agentes que facilitem a evasão de sanções.