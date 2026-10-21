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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 17:45

Conheça as 16 amostras selecionadas na Avaliação Nacional de Vinhos 2026

Público de 800 pessoas participou da degustação das amostras na Avaliação Nacional de Vinhos - Safra 2026, realizada em Bento Gonçalves

Público de 800 pessoas participou da degustação das amostras na Avaliação Nacional de Vinhos - Safra 2026, realizada em Bento Gonçalves

GUILHERME KOLLING/ESPECIAL/JC
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A 34ª edição da Avaliação Nacional de Vinhos – Safra 2026 levou 16 amostras para degustação pública em Bento Gonçalves no sábado passado, 17 de outubro. Dessas, 14 são do Rio Grande do Sul. O evento nacional ainda destacou uma de Santa Catarina e outra do Distrito Federal.

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