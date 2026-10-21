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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 15:50

Golpe do QR Code pode desviar pagamentos por boleto e Pix

Golpe pode ocorrer em estabelecimentos físicos, comércio eletrônico e boletos impressos

Golpe pode ocorrer em estabelecimentos físicos, comércio eletrônico e boletos impressos

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Agências
O consumidor escaneia um QR Code para pagar uma conta, confere o valor e conclui a operação. Só depois percebe que o dinheiro foi enviado a uma pessoa desconhecida. Esse é um dos caminhos do golpe conhecido como "quishing", em que criminosos usam códigos adulterados para desviar pagamentos.
O golpe pode ocorrer em estabelecimentos físicos, páginas de comércio eletrônico e boletos impressos. A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) alerta que o código falso pode substituir o legítimo sem que o restante da página ou do documento apresente alterações evidentes.

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