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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 13:46

Gastos com alimentação e supermercado são os que mais pesam no orçamento dos brasileiros, segundo Serasa

75% dos entrevistados afirmam planejar os gastos antes do início do mês frequentemente

75% dos entrevistados afirmam planejar os gastos antes do início do mês frequentemente

Imagem gerada por IA
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Os gastos essenciais estão entre os principais desafios para fazer o dinheiro durar até o fim do mês. Uma pesquisa da Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box revela que alimentação e supermercado estão entre as despesas que mais pesam no orçamento para 59% dos brasileiros, seguidas por moradia, aluguel ou financiamento (40%) e contas da casa (32%). Nesse cenário, 41% dos entrevistados apontam a terceira e a quarta semana como os períodos mais difíceis para equilibrar as finanças, enquanto 13% afirmam enfrentar dificuldades durante todo o mês.

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