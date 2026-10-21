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CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 16:36

Lula sanciona perdão de dívidas de MEIs e propõe tarifa zero via emendas na reta final da campanha

Medidas buscam reverter placar eleitoral e ampliar apoio ao governo

Medidas buscam reverter placar eleitoral e ampliar apoio ao governo

Lula Marques/Agência Brasil/JC
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Agências
O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nesta quarta-feira (21) o projeto que perdoa dívidas de MEI (microempreendedores individuais) com o governo federal, e formalizou a proposta de implantar a tarifa zero no transporte público aos finais de semana.
As medidas são parte do esforço do chefe do governo para aumentar a própria popularidade na reta final da campanha eleitoral. Lula terminou o primeiro turno atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL), e tenta uma virada sem precedentes nas eleições brasileiras.

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