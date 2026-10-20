Seguradora CNP Assurances fecha compra da Prudential no Brasil e México por US$ 4 bi

A seguradora francesa CNP Assurances anunciou nesta terça-feira (20) acordo que prevê a compra das operações da Prudential Financial no Brasil e no México por um valor agregado de US$ 4 bilhões. O negócio encerra um processo de venda que chegou a atrair o interesse de rivais como a MetLife.

Pelos termos da transação, o Grupo CNP Assurances, subsidiária do banco La Banque Postale, vai adquirir 100% do capital da Prudential do Brasil e da Prudential do México. A expectativa é de que a aquisição gere uma taxa interna de retorno (TIR) de 15% para a companhia.

A operação está sujeita à aprovação regulatória necessária, inclusive do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e deve ser concluída no segundo semestre de 2027, segundo comunicado.

A CNP Assurances é a terceira maior seguradora do Brasil, impulsionada por uma longa parceria estratégica de distribuição e comercialização com a Caixa Econômica Federal. Com a compra da Prudential, passará a ser uma das cinco maiores da América Latina. Também obtém o controle de uma companhia com forte atuação no seguro de vida, que oferece proteção financeira aos segurados e seus beneficiários em caso de morte, invalidez ou outros eventos previstos em contrato.

No ano passado, a Prudential fechou com a segunda maior operação do País no ramo de pessoas, que inclui Vida, de acordo com ranking compilado pelo Sindicato dos Corretores de Seguros no Estado de São Paulo (Sincor-SP). A empresa gerou R$ 7,5 bilhões em receitas com prêmios em 2025, com pouco mais de 9% de participação de mercado em Pessoas. Em Vida Individual, o market share chega a 26,7%.

A Prudential também conta com uma rede de 2,5 mil Life Planners, a marca registrada que designa corretores franqueados de seguro de vida. No total, são 6,9 milhões de segurados no País.

No México, a Prudential gerou cerca de 100 milhões de euros em receitas por meio de uma rede de consultores de seguros, de acordo com a CNP, que entrará no mercado mexicano com a operação.

"Já fortemente estabelecidos no Brasil, nosso segundo maior mercado, reforçamos nossa presença em um país estratégico para o grupo, ao mesmo tempo em que ampliamos nossa presença para o México, um mercado que também oferece grande potencial de crescimento", diz a diretora geral da CNP Assurances, Marie-Aude Thépaut.

Segundo a CNP Assurances, o acordo é parte de um plano estratégico global para combinar crescimento orgânico com investimentos que gerem valor sustentável. A compra da Prudential deve diminuir o índice de cobertura SCR em 20 pontos percentuais. Esse indicador mede, em linhas gerais, a suficiência de capital em relação ao mínimo requerível.