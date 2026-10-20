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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 15:04

Ações da Americanas disparam mais de 20% após fim da recuperação judicial

Credores ainda podem apontar descumprimento do plano de recuperação e decretar falência da empresa

Credores ainda podem apontar descumprimento do plano de recuperação e decretar falência da empresa

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Agências
As ações das Lojas Americanas dispararam nesta terça-feira (20), após a Justiça do Rio de Janeiro encerrar a recuperação judicial da varejista, em decisão anunciada na noite de segunda-feira (19).
Por volta das 12h40, os papéis avançavam 21,94%, a R$ 7,28. Na máxima do dia, chegaram a subir 25%, a R$ 7,50.

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