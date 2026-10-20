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CapaEconomiaVarejo

Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 14:38

Americanas conclui processo de recuperação judicial

Segundo a companhia, a conclusão marca uma nova etapa na trajetória da Americanas S.A

Segundo a companhia, a conclusão marca uma nova etapa na trajetória da Americanas S.A

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Agências
A Recuperação Judicial da Americanas S.A. foi encerrada oficialmente no Juízo da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, segundo informou a assessoria da varejista. A conclusão ocorre após o cumprimento integral das metas do Plano de Recuperação Judicial, aprovado por 91% dos credores.

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