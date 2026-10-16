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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 18:21

Impasse jurídico paralisa construção de resort de luxo em Xangri-Lá

Empresa responsável pelo empreendimento e prefeitura de Xangri-Lá são rés em ação movida por instituto de defesa ao meio-ambiente

Empresa responsável pelo empreendimento e prefeitura de Xangri-Lá são rés em ação movida por instituto de defesa ao meio-ambiente

Fabiano Braga e Corretores/Divulgação/JC
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Ana Gonzalez
Ana Gonzalez Estagiária do JC
A Justiça suspendeu as obras do Xangri-Lá Ilhas Resort, empreendimento de luxo que previa a construção de 299 apartamentos em sete andares no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

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