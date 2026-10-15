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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 19:12

Único senador a votar contra o fim da escala 6x1, Mourão diz que colegas cederam à pressão e nega solidão

Mourão afirma que assunto não foi debatido no Republicanos

Mourão afirma que assunto não foi debatido no Republicanos

Geraldo Magela/Agência Senado/Divulgação/JC
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Agências
O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) ficou isolado na votação que pôs fim à escala 6x1 no Senado. A proposta foi aprovada nesta quarta-feira (14) por 75 votos favoráveis e um contrário, tanto no primeiro quanto no segundo turno. O voto contrário, nos dois turnos, foi o de Mourão.
Na manhã desta quinta-feira (15), no programa Timeline, da Rádio Gaúcha, o ex-vice-presidente de Jair Bolsonaro foi questionado sobre por que os colegas que estavam ao seu lado mudaram de posição. Ele disse que o tema não chegou a ser debatido no Republicanos e cada senador seguiu a própria visão.

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