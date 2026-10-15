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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 16:22

Fim da 6x1: saiba quando entra em vigor nova jornada de trabalho

Senado aprovou nesta quarta-feira (14) a PEC que acaba com a jornada de trabalho 6x1

Senado aprovou nesta quarta-feira (14) a PEC que acaba com a jornada de trabalho 6x1

Carlos Moura/Agência Senado/
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Agências

O Senado aprovou nesta quarta-feira (14) a proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a jornada de trabalho 6x1 seis dias de trabalho para um de descanso. Com a mudança na legislação, o trabalhador agora terá dois dias de folga na semana, para cada cinco trabalhados, sem redução de salário.

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