Fim da 6x1: saiba quando entra em vigor nova jornada de trabalho

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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 16:22
Senado aprovou nesta quarta-feira (14) a PEC que acaba com a jornada de trabalho 6x1Carlos Moura/Agência Senado/
O Senado aprovou nesta quarta-feira (14) a proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a jornada de trabalho 6x1 seis dias de trabalho para um de descanso. Com a mudança na legislação, o trabalhador agora terá dois dias de folga na semana, para cada cinco trabalhados, sem redução de salário.