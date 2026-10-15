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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 15:45

Supermercadistas preveem que fim da escala 6x1 terá impacto no preço de produtos

AGAS diz que implementação da medida em dezembro pode afetar vendas de Natal e Ano Novo

AGAS diz que implementação da medida em dezembro pode afetar vendas de Natal e Ano Novo

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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O setor supermercadista gaúcho recebeu "com preocupação" a notícia da aprovação pelo Senado do fim da escala 6x1, segundo a Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS). A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) foi aprovada nesta quarta-feira (14) em dois turnos por 75 votos favoráveis e um contrário.

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