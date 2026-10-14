Senado aprova PEC pelo fim da escala 6x1

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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 21:54
Senado vota PEC pelo fim da escala 6x1Agência Brasil
Em votação realizada na noite desta quarta-feira (14), o Senado aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 221/2019), que reduz a jornada de trabalho e estabelece dois dias de descanso semanais.
Tanto em primeiro quanto em segundo turno, o placar foi de 75 votos a favor e um contra. O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) foi o único a votar contrário à proposta.
Com a aprovação de pedido da líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), que entrou com requerimento de calendário especial, a tramitação pôde ser acelerada e o intervalo regimental entre as duas votações foi abreviado.