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CapaEconomiaTrabalho

Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 16:42

Bares e restaurantes, mercados e indústria criticam votação da 6x1 e apoiam PEC das horas trabalhadas

Abrasel, Fiep e Abras alertam para risco econômico

Abrasel, Fiep e Abras alertam para risco econômico

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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Agências
O fim da escala 6x1 é um "potencial desastre socioeconômico", na avaliação da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes). Em nota, a entidade se diz contrária à votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) 221 em dois turnos antes do segundo turno das eleições para presidente e defende a PEC das horas trabalhadas.
A mesma defesa é feita por Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná) e Abras (Associação Brasileira de Supermercados). As entidades dizem acreditar que o novo Congresso possa aprovar a PEC do trabalho por hora em 2027.

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