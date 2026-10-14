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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 11:13

Três das cinco atividades de serviços tiveram queda em agosto ante julho, aponta IBGE

Atividade recuou 0,1% em agosto, após apresentar estabilidade em julho

Atividade recuou 0,1% em agosto, após apresentar estabilidade em julho

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
Três das cinco atividades de serviços tiveram queda em agosto ante julho, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou nesta quarta-feira (14), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A atividade recuou 0,1% em agosto, após apresentar estabilidade em julho.
Outros serviços (-1%); transportes (-0,2%); e profissionais, administrativos e complementares (-0,2%) eliminaram integralmente ou em parte os ganhos verificados no mês de julho, de acordo com o IBGE.
Por outro lado, os serviços prestados às famílias (2,1%) registraram o segundo avanço consecutivo, com ganho acumulado de 2,9%. Informação e comunicação apresentou estabilidade no mês.

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