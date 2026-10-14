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CapaEconomiaPetróleo

Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 09:58

Petróleo sobe mais de 1% após novos ataques dos houthis a petrolífera da Arábia Saudita

Maior valor do dia foi alcançado após os relatos de ataques a uma sede da Saudi Aramco na cidade de Dhahran

Maior valor do dia foi alcançado após os relatos de ataques a uma sede da Saudi Aramco na cidade de Dhahran

André Ribeiro/Agência Petrobras/Divulgação/JC
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Agências
O preço do petróleo chegou a subir 1,38% nesta quarta-feira (14) com os novos ataques realizados pelos houthis, grupo do Iêmen aliado ao Irã, a instalações energéticas na Arábia Saudita.
O barril Brent, referência mundial, atingiu US$ 107,15 (R$ 538,18), alta de 1,38%, por volta das 22h15min (horário de Brasília) de terça-feira (13). Depois disso, o contrato de dezembro foi para a casa dos US$ 106 e estava cotado a US$ 106,26 (R$ 533,71), valorização de 0,54%, por volta das 9h. No mesmo horário, o petróleo WTI (West Texas Intermediate), usado nos EUA, era negociado a US$ 95,65 (R$ 480,42), com alta de 1,60%.

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