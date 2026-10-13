Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaSenado

Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 17:10

Oposição libera bancadas para votar PEC do fim da escala 6x1

Bancada do PT no Senado estuda pedir antecipação do segundo turno de votação pelo fim da escala 6x1

Bancada do PT no Senado estuda pedir antecipação do segundo turno de votação pelo fim da escala 6x1

Bruno Spada/Câmara dos Deputados/jc
Compartilhe:
Agências
Os principais partidos de oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverão liberar suas bancadas no Senado na votação da PEC (proposta de emenda à Constituição) do fim da escala 6x1.
Líderes de PL, PP e Republicanos discutiram nos últimos dias se fechariam alguma estratégia de obstrução ou abstenção na sessão de votação, mas encontraram dificuldades em suas bases, com senadores declarando o desejo de votar favoravelmente à redução da escala de trabalho.

Notícias relacionadas