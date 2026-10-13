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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 18:17

Lula diz que PL vai votar fim da escala 6x1 após pressão da militância

PEC sobre jornada de trabalho avança por influência pública

PEC sobre jornada de trabalho avança por influência pública

EVARISTO SA
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Agências
O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), declarou nesta terça-feira (13) que o PL - partido do senador e candidato Flávio Bolsonaro - vai votar a proposta de emenda à Constituição (PEC) que reduz a jornada semanal de trabalho após pressão da militância que, neste final de semana, fez manifestações espalhadas pelo País.
"Me parece que depois da pressão da sociedade e depois de todas as manifestações de rua no Brasil, o PL resolveu votar o fim da escala 6x1. De vez em quando fico pensando, se todo o mal que eu causar nesse País for fazer a direita avançar e atender aos interesses do povo brasileiro, eu vou continuar fazendo isso", declarou Lula.
A declaração de Lula foi feita durante o anúncio de cinco medidas voltadas aos microempreendedores individuais (MEIs). Restando 12 dias para o segundo turno, o governo vai perdoar as dívidas dos méis além de comprar dívidas privadas desses trabalhadores por meio do Desenrola. Lula também prometeu um Pix de R$ 5 mil para os MEIs, o envio de uma proposta de aumento do teto dos MEIs e um decreto com não obrigatoriedade de nota fiscal para os chamados "nano MEIs".
Lula rebateu a ideia de que as medidas seriam eleitoreiras e disse que todas as medidas do tipo anunciadas na época de eleição causam "barulho". "Se o barulho que vier a acontecer for o barulho da gente atender a uma aspiração de vocês, é um barulho bom", disse o presidente.
"É um momento sempre muito difícil porque estamos em época de eleições e, tudo que você vai fazer, tem barulho. Mas é o seguinte, nós temos ouvido e é bom ouvir barulho mesmo. Nós não queremos ser surdos", completou Lula.

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