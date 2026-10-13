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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 14:21

Lula propõe Pix de até R$ 5 mil e perdão de dívidas a MEIs

A ação é parte de um pacote que o governo batizou como "Prospera MEI"

A ação é parte de um pacote que o governo batizou como "Prospera MEI"

Ricardo Stuckert/Divulgação/JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira (13) o envio ao Congresso de um projeto de lei que perdoa dívidas de microempreendedores individuais (MEIs) com o governo federal. Também prometeu, sem dar detalhes, depósitos de R$ 5 mil para integrantes dessa categoria.
A medida e a promessa vêm a 12 dias do segundo turno em que o petista tenta a reeleição como presidente da República. A ação é parte de um pacote que o governo batizou como "Prospera MEI". O anúncio foi realizado no Palácio do Planalto, com a presença do presidente e de diversos ministros.

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