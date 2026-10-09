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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 17:33

Inadimplência cai em setembro, mas famílias comprometem mais renda com dívidas

Percentual de famílias endividadas caiu para 81,7%

Percentual de famílias endividadas caiu para 81,7%

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Agências
O percentual de famílias brasileiras com dívidas em atraso caiu em setembro, mas o comprometimento da renda com débitos aumentou, segundo a Peic (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor), divulgada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).
O levantamento mostra que 29,6% das famílias tinham contas em atraso no mês, ante 29,9% em agosto. É o menor patamar desde março. O percentual de famílias endividadas - que têm compromissos financeiros, mesmo que estejam pagando em dia - caiu de 82% em agosto, recorde da série histórica, para 81,7% em setembro.

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