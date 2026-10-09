Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaMercado Automotivo

Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 16:01

Pesquisa mostra que 87% dos motoristas considerariam a compra de um carro elétrico

Economia com combustíveis impulsiona o interesse por carros elétricos

Economia com combustíveis impulsiona o interesse por carros elétricos

EVANDRO OLIVEIRA/ARQUIVO/JC
Compartilhe:
Agências
Nove a cada dez brasileiros já enxergam a compra de um carro elétrico como uma alternativa de mobilidade, principalmente devido à alta no preço dos combustíveis. Levantamento do Instituto Locomotiva mostra que 87% dos motoristas "provavelmente" ou "com certeza" considerariam adquirir um veículo elétrico.

Notícias relacionadas