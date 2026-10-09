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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 16:17

INSS começa a pagar auxílio para vítimas de violência doméstica

Auxílio pode ser concedido a mulheres seguradas pelo INSS que foram afastadas do trabalho por decisão judicial

Auxílio pode ser concedido a mulheres seguradas pelo INSS que foram afastadas do trabalho por decisão judicial

José Cruz/Agência Brasil /JC
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Agências
Mulheres vítimas de violência doméstica que tenham sido afastadas do trabalho por medida judicial já podem solicitar ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) o auxílio remunerado por até seis meses.
O Ministério da Previdência Social e o INSS assinaram portaria conjunta que regulamenta os critérios para solicitação do benefício. O documento deve ser publicado em edição extra do Diário Oficial nesta sexta-feira (9).

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