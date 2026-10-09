Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaPrevidência

Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 15:32

Previdência reduz fila do INSS para 1,2 milhão e fecha acordo para frear ações na Justiça

Wolney Queiroz afirma que tempo médio de concessão de benefícios caiu para 28 dias

Wolney Queiroz afirma que tempo médio de concessão de benefícios caiu para 28 dias

Antonio Cruz/Agência Brasil/JC
Compartilhe:
Agências
O Ministério da Previdência Social e o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) reduziram a fila de pedidos de aposentadoria para 1,2 milhão em setembro e fecharam um acordo com o Judiciário para reduzir o número de processos contra os órgãos.
O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, afirma que o salto da fila de pedidos - que chegou a 3,1 milhões neste ano -, se deu por motivos como greve de peritos e de servidores administrativos no ano passado, além de paralisação da concessão do BPC (Benefício de Prestação Continuada) no final de 2025.

Notícias relacionadas