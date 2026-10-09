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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 15:21

Governo zera imposto federal da gasolina e renova subsídio do etanol; custo é de R$ 5,2 bi

Medida é válida por 30 dias

Medida é válida por 30 dias

FABIOLA CORREA/ARQUIVO/JC
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Agências
O governo Lula (PT) anunciou a renovação e a ampliação da desoneração de impostos federais sobre etanol e gasolina e a criação de uma subvenção exclusiva à importação do diesel nesta sexta-feira (9), a 16 dias do segundo turno das eleições presidenciais.
A medida zera os impostos federais sobre a gasolina (R$ 0,89/litro), renova o subsídio do etanol anunciado em setembro (R$ 0,19/litro) e acrescenta a subvenção à importação do óleo diesel (R$ 1,40/litro).

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