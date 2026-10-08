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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 19:10

Tesouro vende R$ 33,3 bi em prefixados após queda dos juros; volume é o maior desde dezembro de 2020

A emissão ocorre após uma forte queda dos juros futuros na segunda-feira (5)

A emissão ocorre após uma forte queda dos juros futuros na segunda-feira (5)

RAFAEL NEDDERMEYER/FOTOS PÚBLICAS/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
O Tesouro Nacional vendeu R$ 33,28 bilhões em títulos públicos prefixados nesta quinta-feira (8), no maior volume para uma primeira rodada de leilão desde dezembro de 2020. Foram R$ 27,86 bilhões em LTN (Letras do Tesouro Nacional) e R$ 5,43 bilhões em NTN-F (Notas do Tesouro Nacional série F), com vencimentos entre 2028 e 2037.
A emissão ocorre após uma forte queda dos juros futuros na segunda-feira (5), em reação ao resultado do primeiro turno das eleições, que colocou Flávio Bolsonaro (PL) à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A expectativa de uma política fiscal mais austera em um eventual governo de Flávio reduziu o prêmio de risco embutido nos juros.

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