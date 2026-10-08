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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 18:12

Ibovespa volta aos 206 mil pontos com alta do petróleo e trade eleitoral

Índice teve alta de 0,94%

Índice teve alta de 0,94%

ARTE/JC
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Agências
Amparado pela alta firme das ações da Petrobras (+2,12% a PN e +3,13% a ON), o Ibovespa voltou ao campo positivo nesta quinta-feira (8), acompanhando o fortalecimento do petróleo no exterior. Operadores e analistas continuam pontuando que o "trade" eleitoral ainda justifica o avanço da Bolsa, à medida que Flávio Bolsonaro (PL) se consolida como candidato favorito e começa a acenar para uma agenda econômica, caso seja de fato eleito.

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