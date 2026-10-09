Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 15:51

Alimentos sobem sob influência do clima após três meses em queda; tomate aumenta quase 38%

Batata-inglesa e cebola também puxaram alta do IPCA

Batata-inglesa e cebola também puxaram alta do IPCA

Fredy Vieira/Arquivo/JC
Compartilhe:
Agências
Após três meses consecutivos em queda, os preços da alimentação no domicílio subiram 0,96% em setembro no Brasil, apontam dados do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) divulgados nesta sexta-feira (9) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Conforme o órgão, a volta da inflação da comida está associada à oferta menor de produtos devido ao clima adverso. Setembro teve chuvas intensas e até episódios de frio no país.

Notícias relacionadas