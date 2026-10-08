OMC eleva previsão de crescimento do comércio de bens em 2026 a 3,9%, mas reduz serviços

A Organização Mundial do Comércio (OMC) revisou para cima a projeção de crescimento do volume do comércio de mercadorias em 2026, de 1,9% (no cenário-base de março) para 3,9%, impulsionada por investimentos em inteligência artificial (IA) acima do esperado.
Em relatório de perspectivas publicado nesta quinta-feira, a OMC afirmou que, apesar do conflito no Oriente Médio, a economia global tem se mantido resiliente.
Segundo a entidade, isso reflete um "forte e inesperado salto nos investimentos de capital ligados à IA", além do aumento da oferta de combustíveis e fertilizantes por países fora do Oriente Médio.
Por outro lado, a OMC revisou para baixo a projeção de crescimento do volume do comércio de serviços em 2026, de 4,8% para 3,3%, citando os prejuízos do conflito no Oriente Médio para viagens e turismo na região e a alta dos custos de combustíveis em todo o mundo.
Para 2027, a OMC projeta que as taxas de crescimento em volume do comércio de mercadorias e de serviços comerciais avancem para 4,1% e 6,4%, respectivamente, mas ressalva que o cenário depende de uma solução rápida para o conflito no Oriente Médio. Com base nessas projeções, a organização estima que o volume do comércio mundial de bens e serviços cresça cerca de 3,7% em 2026 e 4,7% em 2027.
"As projeções para o comércio continuam sujeitas a vários riscos significativos", afirmou a OMC. "Uma desaceleração ou reversão nos aportes em IA poderia ter um impacto relevante no comércio, dada a elevada dependência de importações", acrescentou.