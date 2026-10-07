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CapaAgroComércio Exterior

Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 14:59

Exportações de carne de frango crescem 3,7% em setembro e superam 500 mil toneladas

Entidade reforça que o consumo de frango e ovos continua sendo seguro

Entidade reforça que o consumo de frango e ovos continua sendo seguro

TÂNIA MEINERZ/JC
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JC
JC
As exportações brasileiras de carne de frango (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) totalizaram 500,3 mil toneladas em setembro, volume 3,7% superior ao registrado no mesmo mês de 2025, quando foram embarcadas 482,3 mil toneladas, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

A receita alcançou US$ 984,2 milhões, resultado 14,7% superior aos US$ 857,9 milhões registrados em setembro do ano passado.

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