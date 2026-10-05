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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 15:54

Economistas elevam a previsão da inflação para acima de 5% e reduzem a do PIB

O levantamento foi encerrado na sexta (2) antes do primeiro turno das eleições

O levantamento foi encerrado na sexta (2) antes do primeiro turno das eleições

Imagem gerada por IA
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Agências
Os economistas aumentaram a previsão da inflação neste ano que voltou a ficar acima de 5%, segundo o boletim Focus divulgado na manhã desta segunda-feira (5). O levantamento foi encerrado na sexta-feira (2), portanto antes do primeiro turno das eleições, que teve o senador Flávio Bolsonaro (PL) à frente, com 47,03% dos votos válidos, contra 45.16% do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A expectativa dos analistas ouvidos pelo Banco Central é que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) termine o ano a 5,01%, aumento de 0,02 ponto percentual em relação à semana passada.

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