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CapaEconomiaInflação

Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 09:32

Economistas aumentam previsão da inflação e reduzem a do PIB neste ano

Para o PIB (Produto Interno Bruto), a estimativa passou de 1,88% para 1,86%

Para o PIB (Produto Interno Bruto), a estimativa passou de 1,88% para 1,86%

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências
Os economistas consultados pelo Banco Central elevaram a previsão para a inflação deste ano pela segunda semana seguida e reduziram a expectativa para o crescimento da economia, de acordo com o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (28).
A previsão para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) subiu de 4,92% para 4,99%. Na semana anterior, a expectativa havia aumentado de 4,90% para 4,92%.

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