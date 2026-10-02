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Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 19:40

Alcolumbre leva PEC do fim da escala 6x1 ao plenário do Senado na terça-feira

Relatório da proposta foi aprovado na CCJ, mas não foi pautada no plenário

Relatório da proposta foi aprovado na CCJ, mas não foi pautada no plenário

Jefferson Rudy/Agência Senado/JC
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Agências
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), agendou o início da tramitação da PEC (proposta de emenda à Constituição) que acaba com a escala 6x1 para a próxima terça-feira (6), na primeira sessão deliberativa após o primeiro turno das eleições, que acontece neste domingo (4).
Inicialmente, a PEC deve ser analisada pelo rito tradicional de votações, que prevê cinco sessões de discussão antes de o texto ser levado à votação.

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