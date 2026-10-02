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CapaEconomiaApostas Esportivas

Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 18:54

Bets fazem apelo a Fux no STF por liminar antes de prazo para saírem do ar

Prazo para que bets sejam retiradas do ar é às 23h59 da próxima segunda-feira

Prazo para que bets sejam retiradas do ar é às 23h59 da próxima segunda-feira

ChatGPT/JC
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Agências
A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) fez nesta sexta-feira (2) no Supremo Tribunal Federal (STF) um apelo ao ministro Luiz Fux para que analise o pedido de suspensão dos efeitos da Medida Provisória assinada pelo governo que proíbe as bets no Brasil.
A tentativa vem diante da proximidade do prazo para que as casas de apostas retirem do ar os respectivos sites e interrompam também a exibição de publicidade - isso inclui os uniformes dos times de futebol e presença em naming rights de competições.

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