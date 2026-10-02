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Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 18:47

Durigan afirma que MP do 'imposto do pecado' não será enviada agora e deve ficar para depois da eleição

Segundo ministro, MP segue em tratativas dentro do governo

Segundo ministro, MP segue em tratativas dentro do governo

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Agências
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira (2) que a MP (medida provisória) que regulamenta o Imposto Seletivo ainda está em tratativas dentro do governo.
Por isso, o texto não será enviado ao Congresso ainda hoje, como previsto inicialmente, o que impede a cobrança do chamado "imposto do pecado" já no início de 2027. A tendência é que a publicação ocorra apenas após o segundo turno das eleições.

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