ADVB/RS premia destaques na 43ª edição do prêmio TOP de Mkt

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Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 16:34
Os vendedores da 43ª edição do prêmio TOP de MktÁLVARO CHAVES/REPRODUÇÃO/JC
A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB/RS) realizou, na noite da última quinta-feira (1), a 43ª edição do prêmio TOP de Mkt ADVB/RS, um dos principais eventos de reconhecimento das boas práticas de marketing e vendas da região Sul do País. A cerimônia, que reuniu cerca de 500 convidados da comunidade empresarial, ocorreu no espaço Vista Pontal, localizado no Pontal Shopping.
Para o presidente da ADVB/RS, Leandro Pompermaier, o evento reflete a capacidade de adaptação do setor corporativo diante dos mais variados desafios econômicos e sociais enfrentados pelos gaúchos. "O Top de Mkt mostra muito a resiliência do empresariado gaúcho, que apesar das dificuldades do Estado, nacionalmente ou globalmente, ele consegue ser resiliente na sua dinâmica do marketing para conseguir vender mais, vender melhor", analisou o dirigente.
• LEIA TAMBÉM: Pedro Brair, fundador da São João, é a Personalidade de Marketing e Vendas 2026
Ainda segundo Pompermaier, o prêmio atua como um motor de desenvolvimento social e econômico do Estado. "É um prêmio para o Rio Grande do Sul que mostra que o desenvolvimento social pode e deve ser feito através dessas empresas", ressaltou o executivo.
Um dos destaques da edição foi a entrega da distinção de Personalidade de Marketing e Vendas do ano de 2026 a Pedro Brair, fundador e atual presidente da Rede de Farmácias São João. Segundo a ADVB/RS, o prêmio foi entregue ao empresário por conta de sua atuação solidária durante as enchentes de 2024, período em que a rede atendeu gratuitamente cerca de 125 mil pessoas e investiu em melhorias para hospitais da região.
Ao refletir sobre a premiação, Brair salientou que o reconhecimento renova o compromisso e serve de propulsor para todo o segmento. "É uma honraria quando as pessoas depositam confiança em ti. Isso é um momento de reflexão e com certeza nos estimula, nos incentiva. É um estímulo aos empresários quando existe esse reconhecimento".
Vencedores por Categoria:
Agro & Bioeconomia: Pirahy Alimentos
Campanhas & Narrativas de Marca — Marketing: Sicredi União RS/ES
Campanhas & Narrativas de Marca — Publicidade: Banrisul
Cultura – Troféu Eva Sopher (Prêmio Incentivo): Instituto do Câncer Infantil
Cultura Organizacional & Marca Interna: Sicredi Conexão
Digital & Performance: Unimed Porto Alegre
Drinks, Bebidas & Hidratação: WEMIX - BEBIDAS CHIAMULERA
Educação, Conhecimento & Formação: Univates
Entidades, Associações & Projetos Institucionais: Asilo Padre Cacique
ESG, Sustentabilidade & Impacto Positivo: Instituto do Câncer Infantil
Esporte, Comunidade & Inclusão: Sicredi Confiança
Estratégia de Marca & Posicionamento: UCS - Universidade de Caxias do Sul
Estratégias de Comunicação Integrada: Planeta Atlântida
Eventos & Experiências ao Vivo: PUCRS
Food Products & Alimentação: Hector Studios
Indústria & Transformação Produtiva: Marcopolo
Inovação em Produtos, Serviços ou Modelos/Processos: Viação Ouro e Prata
Saúde, Bem-Estar & Qualidade de Vida: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Serviços, B2B & Soluções Corporativas: Marcopolo
Social, Comunidades & Criadores: Asilo Padre Cacique
Top Atitude Solidária – Troféu Maria Elena Johannpeter: Construtora Jobim
Top Inclusão à Diversidade: Sicredi Caminho das Águas
Turismo, Hospitalidade & Experiência de Destino: Mundo Criamigos Gramado
Varejo & Experiência no Ponto de Contato: Viação Ouro e Prata