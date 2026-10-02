ADVB/RS premia destaques na 43ª edição do prêmio TOP de Mkt

A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB/RS) realizou, na noite da última quinta-feira (1), a 43ª edição do prêmio TOP de Mkt ADVB/RS, um dos principais eventos de reconhecimento das boas práticas de marketing e vendas da região Sul do País. A cerimônia, que reuniu cerca de 500 convidados da comunidade empresarial, ocorreu no espaço Vista Pontal, localizado no Pontal Shopping.

Para o presidente da ADVB/RS, Leandro Pompermaier, o evento reflete a capacidade de adaptação do setor corporativo diante dos mais variados desafios econômicos e sociais enfrentados pelos gaúchos. "O Top de Mkt mostra muito a resiliência do empresariado gaúcho, que apesar das dificuldades do Estado, nacionalmente ou globalmente, ele consegue ser resiliente na sua dinâmica do marketing para conseguir vender mais, vender melhor", analisou o dirigente.

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Ainda segundo Pompermaier, o prêmio atua como um motor de desenvolvimento social e econômico do Estado. "É um prêmio para o Rio Grande do Sul que mostra que o desenvolvimento social pode e deve ser feito através dessas empresas", ressaltou o executivo.

Um dos destaques da edição foi a entrega da distinção de Personalidade de Marketing e Vendas do ano de 2026 a Pedro Brair, fundador e atual presidente da Rede de Farmácias São João. Segundo a ADVB/RS, o prêmio foi entregue ao empresário por conta de sua atuação solidária durante as enchentes de 2024, período em que a rede atendeu gratuitamente cerca de 125 mil pessoas e investiu em melhorias para hospitais da região.

Ao refletir sobre a premiação, Brair salientou que o reconhecimento renova o compromisso e serve de propulsor para todo o segmento. "É uma honraria quando as pessoas depositam confiança em ti. Isso é um momento de reflexão e com certeza nos estimula, nos incentiva. É um estímulo aos empresários quando existe esse reconhecimento".

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