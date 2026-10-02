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Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 16:34

ADVB/RS premia destaques na 43ª edição do prêmio TOP de Mkt

Os vendedores da 43ª edição do prêmio TOP de Mkt

Os vendedores da 43ª edição do prêmio TOP de Mkt

ÁLVARO CHAVES/REPRODUÇÃO/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter

A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB/RS) realizou, na noite da última quinta-feira (1), a 43ª edição do prêmio TOP de Mkt ADVB/RS, um dos principais eventos de reconhecimento das boas práticas de marketing e vendas da região Sul do País. A cerimônia, que reuniu cerca de 500 convidados da comunidade empresarial, ocorreu no espaço Vista Pontal, localizado no Pontal Shopping.

Para o presidente da ADVB/RS, Leandro Pompermaier, o evento reflete a capacidade de adaptação do setor corporativo diante dos mais variados desafios econômicos e sociais enfrentados pelos gaúchos. "O Top de Mkt mostra muito a resiliência do empresariado gaúcho, que apesar das dificuldades do Estado, nacionalmente ou globalmente, ele consegue ser resiliente na sua dinâmica do marketing para conseguir vender mais, vender melhor", analisou o dirigente.

LEIA TAMBÉM: Pedro Brair, fundador da São João, é a Personalidade de Marketing e Vendas 2026

Ainda segundo Pompermaier, o prêmio atua como um motor de desenvolvimento social e econômico do Estado. "É um prêmio para o Rio Grande do Sul que mostra que o desenvolvimento social pode e deve ser feito através dessas empresas", ressaltou o executivo. 

Um dos destaques da edição foi a entrega da distinção de Personalidade de Marketing e Vendas do ano de 2026 a Pedro Brair, fundador e atual presidente da Rede de Farmácias São João. Segundo a ADVB/RS, o prêmio foi entregue ao empresário por conta de sua atuação solidária durante as enchentes de 2024, período em que a rede atendeu gratuitamente cerca de 125 mil pessoas e investiu em melhorias para hospitais da região. 

Ao refletir sobre a premiação, Brair salientou que o reconhecimento renova o compromisso e serve de propulsor para todo o segmento. "É uma honraria quando as pessoas depositam confiança em ti. Isso é um momento de reflexão e com certeza nos estimula, nos incentiva. É um estímulo aos empresários quando existe esse reconhecimento".

Vencedores por Categoria:

  • Agro & Bioeconomia: Pirahy Alimentos

  • Campanhas & Narrativas de Marca — Marketing: Sicredi União RS/ES

  • Campanhas & Narrativas de Marca — Publicidade: Banrisul

  • Cultura – Troféu Eva Sopher (Prêmio Incentivo): Instituto do Câncer Infantil

  • Cultura Organizacional & Marca Interna: Sicredi Conexão

  • Digital & Performance: Unimed Porto Alegre

  • Drinks, Bebidas & Hidratação: WEMIX - BEBIDAS CHIAMULERA

  • Educação, Conhecimento & Formação: Univates

  • Entidades, Associações & Projetos Institucionais: Asilo Padre Cacique

  • ESG, Sustentabilidade & Impacto Positivo: Instituto do Câncer Infantil

  • Esporte, Comunidade & Inclusão: Sicredi Confiança

  • Estratégia de Marca & Posicionamento: UCS - Universidade de Caxias do Sul

  • Estratégias de Comunicação Integrada: Planeta Atlântida

  • Eventos & Experiências ao Vivo: PUCRS

  • Food Products & Alimentação: Hector Studios

  • Indústria & Transformação Produtiva: Marcopolo

  • Inovação em Produtos, Serviços ou Modelos/Processos: Viação Ouro e Prata

  • Saúde, Bem-Estar & Qualidade de Vida: Hospital de Clínicas de Porto Alegre

  • Serviços, B2B & Soluções Corporativas: Marcopolo

  • Social, Comunidades & Criadores: Asilo Padre Cacique

  • Top Atitude Solidária – Troféu Maria Elena Johannpeter: Construtora Jobim

  • Top Inclusão à Diversidade: Sicredi Caminho das Águas

  • Turismo, Hospitalidade & Experiência de Destino: Mundo Criamigos Gramado

  • Varejo & Experiência no Ponto de Contato: Viação Ouro e Prata

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