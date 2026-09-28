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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 11:08

Pedro Brair, fundador da São João, é a Personalidade de Marketing e Vendas 2026

Escolha da ADVB reconhece o legado de Pedro Brair no desenvolvimento e no incentivo à cultura de marketing e vendas

Escolha da ADVB reconhece o legado de Pedro Brair no desenvolvimento e no incentivo à cultura de marketing e vendas

Evandro Oliveira/ Divulgação/ JC
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O fundador e presidente da Rede de Farmácias São João é a Personalidade de Marketing e Vendas 2026. A escolha reconhece o legado empreendedor de Pedro Brair no desenvolvimento e no incentivo à cultura de marketing e vendas à frente da maior rede de farmácias do Sul do país e a quarta maior do Brasil.

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